Brand im Dachbereich: 41 Bewohner aus Linzer Wohnanlage evakuiert

Die Berufsfeuerwehr mit mehreren Fahrzeugen, mehrere Polizeistreifen, fünf Rettungswagen und ein Notarzt standen am Donnerstagnachmittag in der Bockgasse im Einsatz. Auf dem Dach einer Wohnanlage war Feuer ausgebrochen. Der Großeinsatz zog auch die Blicke zahlreicher Pendler auf sich, die auf der Waldeggstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs waren.

Bei Flämmarbeiten entstanden

Der Schwelbrand, der durch Flämmarbeiten entstanden sein dürfte, wurde zeitnah entdeckt und konnte eingedämmt werden, bevor er auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Während des Einsatzes mussten 41 Bewohner das Gebäude verlassen. Die Zufahrt zur Bockgasse wurde im Bereich der Waldeggstraße gesperrt. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Lokalisierung: Das Feuer brach in einer Wohnanlage in der Bockgasse aus

