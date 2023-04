Brandstiftung bei Ansfeldner Autohändler: Drei Fahrzeuge beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag um 1:48 Uhr in Ansfelden bei einem Autohändler einen dort abgestellten Pkw in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich auf zwei weitere Fahrzeuge aus. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, bevor er weiteren Schaden anrichten konnte.

Die Polizei ermittelt nun, um die Brandursache zu klären. Der Schaden beträgt laut Autohändler zwischen 80.000 und 90.000 Euro. Eventuell hat jemand Beobachtungen bei einer Tankstelle gemacht, an der ein Mann einen Benzinkanister mit Treibstoff füllte. Hinweise zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Ansfelden unter der TelNr. 059133 4131.

Bildergalerie: Brand bei Ansfeldner Autohändler

