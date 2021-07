Brand auf Bauernhof in Asten

Nur wenige Unwetter-Einsätze verzeichnete das Landesfeuerwehrkommando in der Nacht auf Samstag. Die Feuerwehren im Raum Asten und Ohlsdorf waren dennoch gefordert: Auf zwei Bauernhöfen waren Brände ausgebrochen. Der erste Alarm ging in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) ein, wo es in einer Maschinenhalle gebrannt hatte.

Gegen 0.50 Uhr mussten die Feuerwehren Asten, Enns und Raffelstetten ausrücken, um einen Brand in einem Bauernhaus zu löschen. Das Feuer dürfte laut Polizei im Obergeschoß ausgebrochen und sich von dort aus ausgebreitet haben. Die Wohnräume der Hofbesitzer blieben glücklicherweise verschont. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Meldungen vom Einsatzort könnte ein Blitzschlag das Feuer ausgelöst haben.

Brandeinsatz in Asten Bild: TEAM FOTOKERSCHI / BAYER