Brände in Linzer Kunstuni: Kabelfehler als Ursache

Gleich zwei Mal innerhalb von nur 4 Tagen - am Freitag vergangener Woche und am Montag - brannte es ist in der Linzer Kunstuni. Ausgegangen war das Feuer jeweils von Kabeln der Linz AG im zweiten Untergeschoß des Gebäudes auf dem Hauptplatz. Beide Male waren Teile der Innenstadt und von Urfahr kurzzeitig ohne Strom, weil aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde. Rektorin Brigitte Hütter zeigte sich im Gespräch mit den OÖNachrichten besorgt und kündigte engmaschige Kontrollen an, um einen weiteren Vorfall dieser Art zu vermeiden.

Inzwischen ist auch mehr zur Brandursache bekannt. Die Ursache sei jeweils ein Kabelfehler beziehungsweise ein Fehler an einem Verbindungsstück gewesen, heißt es dazu von der Linz AG auf OÖN-Anfrage. Am Freitag betraf es ein Mittelspannungs-, am Montag ein Niederspannungskabel. Beide Male kam es daraufhin zu Überhitzung und Schmorbrand.

Fehler wie diese kämen selten vor, speziell im städtischen Bereich. Zu Kabelschäden komme es meist durch Grabungsarbeiten von Fremdfirmen. Insgesamt, so hatte die Linz AG schon am Montag wissen lassen, habe es sich um eine "einmalige Fehlerverkettung" im Kabelschacht der Kunstuni gehandelt, die so nicht vorhersehbar gewesen sei. Aus den vergangenen Jahren sei kein einziger Fall wie dieser im Linzer Netz bekannt.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger