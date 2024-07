Boxen an der JKU: Wenn an der Uni die Fäuste fliegen

„Immer Deckung halten! Mehr Körpereinsatz! Schneller, vergiss nicht die Aufwärtshaken, dann hast du ihn“, riefen die zahlreichen Fans am Samstagabend den Lokalmatadoren in der Kepler Hall der JKU zu, die sich an diesem Abend in einen Boxring verwandelt hatte. In acht hochkarätigen Kämpfen – darunter vier im olympischen Boxen (auch Amateurboxen genannt) und vier im Profi-Boxen – schenkten sich die Athleten nichts, ganz im Gegenteil.