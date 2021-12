Botanischer Garten öffnet wieder

Rechtzeitig vor dem Ferienbeginn steht der Linzer Bevölkerung wieder eine wichtige Erholungsoase und eines der beliebtesten Ausflugsziele zur Verfügung. Die Zeit des Lockdowns nutzten die Mitarbeiter intensiv für Pflege- und Sanierungsmaßnahmen, sagt Stadträtin Eva Schobesberger.

So wurden im Bereich der Zieranlagen beim Hufeisenteich in der Nähe des Eingangs die Wege erneuert und Teile der Staudenbepflanzung ausgetauscht. Im beliebten Tropenhaus wurden Schnitt- und Pflegemaßnahmen bei den exotischen Pflanzen durchgeführt. Überdies waren Gärtner damit beschäftigt, die im Sommer gesammelten Pflanzensamen zu reinigen und zu portionieren. Die verschiedenen Samenarten werden in einem Katalog aufgelistet, der in den kommenden Wochen weltweit verschickt wird. Die verschiedensten Gärten auf allen Kontinenten können dann Pflanzensamen aus der Landeshauptstadt Linz bestellen.

Der Botanische Garten auf der Gugl hat mit Ausnahme von 24., 25. und 31. Dezember sowie 1. Jänner täglich durchgehend von 9 bis 16 Uhr offen.

Weniger Besucher durch Corona

Der Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr ist natürlich wieder eines, das von der Corona-Lage bestimmt wurde. „Mit der zweimaligen Sperre des Gartens Anfang des Jahres und jetzt im November und Dezember sind wir das zweite Jahr in Folge hinter den gewohnten Besucherzahlen zurückgeblieben“, sagt Friedrich Schwarz, Leiter des Botanischen Gartens. Zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt werden, wiewohl man trotzdem zufrieden sein dürfe, da die Frühlings-, Sommer und auch Herbstmonate in Bezug auf den Besuch gut verlaufen seien.

Wenn jetzt noch ein paar Tage geöffnet werden kann, hofft Schwarz darauf, dass sich die Besucherbilanz noch etwas verbessert. „Es wäre schön, wenn wir noch 65.000 bis 70.000 Besucher für das Jahr schaffen könnten“, sagt Schwarz auf OÖN-Anfrage. In normalen Jahren zog der Botanische Garten immer zwischen 90.000 und 100.000 Besucher an.

Obwohl vieles in diesen Zeiten nicht fix ist, ist eines im nächsten Jahr garantiert: Der Botanische Garten feiert Geburtstag. Anfang Mai des kommenden Jahres wird es exakt 70 Jahre her sein, dass die beliebte Anlage eröffnet wurde. Am 14. Mai 2022 soll es dazu ein großes Fest geben. Näheres wird wie auch das Jahresprogramm Anfang 2022 präsentiert werden. Es wird übrigens das letzte Jahr von Schwarz als Leiter des Gartens sei, denn in knapp einem Jahr wird er in Pension gehen.