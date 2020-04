Botanischer Garten öffnet am 18. Mai

So leer wie dieser Tage war der Botanische Garten noch nie: Ab 18. Mai soll zumindest etwas Leben in das blühende Areal zurückkehren. Dann dürfen die Pforten wieder geöffnet werden, aber nur unter strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Unter der Berücksichtigung der Vorgaben der Bundesregierung werde derzeit ein eigenes Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet, so der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). So sind eine Begrenzung der Besucherzahlen, ein Einbahnsystem für die Besucher sowie Hinweisschilder geplant.

Das an den Botanischen Garten angeschlossenen Café Orchidee wird bereits am 15. Mai wieder öffnen, die Ausstellungen in den Tropenhäusern bleiben hingegen weiterhin geschlossen. Die Corona-Krise wirbelt auch den Veranstaltungskalender gehörig durcheinander: Rund 130 wären für dieses Jahr im Botanischen Garten geplant gewesen.

Das Naherholungsgebiet erfreut sich nicht nur bei den Linzern einer großen Beliebtheit: So waren vergangenes Jahr 93.500 Menschen dort zu Gast.