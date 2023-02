Botanischer Garten meldet neuen Besucherrekord

Über 12.000 Pflanzenarten lockten im letzten Jahr mehr als 100.000 Besucher in den Botanischen Garten in Linz. Damit toppt 2022 sogar das Vor-Corona-Jahr 2019 mit rund 94.000 Besuchern. Eine Erklärung für die steigenden Besucherzahlen ist das umfangreiche Kulturprogramm, das auch unter dem neuen Leiter Thomas Schiefecker fortgesetzt wird.

Eigenes Programm für Kinder

Wie bei seinem Amtsantritt im Vorjahr angekündigt, wird es auch vermehrt Angebote für Kinder geben. So können junge Besucher etwa lernen, wie man ein Haus für Wildbienen baut, einen Märchenspaziergang durch den Garten machen, Familienyoga oder eine Spezialführung zum 70-Jahre-Jubiläum der Naturkundlichen Station. Die Ausstellung zum Jubiläum vertieft von 13. Mai bis 1. November über den ganzen Garten verteilt Wissen zu vielen Themen aus der Stadtökologie und Naturschutzpraxis.

Mehr als 100 Veranstaltungen

Insgesamt sind heuer mehr als 100 verschiedene Veranstaltungen geplant. Jeweils Mittwoch finden ab Juni in der Reihe "Wort & Klang" acht Konzerte in prachtvoller Naturkulisse statt - von Zitherspielern bis zum Impro-Theater. An drei Donnerstagen im Mai wird die Magistratsmusik aufspielen. Außerdem bietet der Botanische Garten 14 Exkursionen und Spezialführungen sowie neun Vorträge zu Themen wie Vogelkunde, Wildkräuter, Wildbienen oder Nachtfalter.

Chilis aus aller Welt

Drei Highlights seien noch erwähnt: Am 22. und 23. April können sich Hobbygärtner beim Gartenmarkt mit Jungpflanzen, botanischen Raritäten, Kräutern und Gartenzubehör eindecken. Chili-Freunde kommen bei der Ausstellung "Red Hot Chili Pepper" von 3. Juni bis 8. Oktober auf ihre Rechnung, während man von 9. bis 14. September alte Obstsorten entdecken kann. Das ganze Jahr über begleiten Kunstaustellungen im Seminarraum, aber auch im Freiland, darunter Fotografien von Michaela Bruckmüller oder Keramik von Sabina Pichlmann.

Das ganze Programm finden Sie auf der Webseite des Botanischen Garten Linz.

Autor Christian Diabl Christian Diabl