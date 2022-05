Botanischer Garten feiert

Der Botanische Garten in Linz feiert am Samstag ab 11 Uhr seine ersten 70 Jahre. Bei freiem Eintritt wird zu einem "Festtag für alle" in die blühende Erholungsoase geladen. Geboten wird ein buntes Bühnenprogramm, das von Biogärtner Karl Ploberger moderiert, von den Polka Boys (Thomas Mandel, Marcus Wall, Daniel Oman) musikalisch umrahmt und von den Linzer Stadtbauern kulinarisch begleitet wird. Für die Kinder serviert Märchenerzähler Helmut Wittmann Zaubermärchen vom Blühen und Gedeihen. Darüber hinaus gibt es Gartenführungen mit Leiter Friedrich Schwarz sowie thematische Führungen zu den Sonderausstellungen.

Ein besonderes Highlight wird der Gärtnerei-Raritätenmarkt, der am 14. Mai von 14 bis 17 Uhr sowie am 15. Mai von 10 bis 15 Uhr ebenfalls bei freiem Eintritt angeboten wird.