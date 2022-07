Bombendrohung: Handy von 16-Jährigem wurde gehackt

Ein Anruf war ihm nicht genug: Im Abstand von wenigen Minuten läutete Dienstagabend in drei Linzer Polizeiinspektionen das Telefon. Sowohl in jener am Linzer Hauptbahnhof als auch in den Inspektionen in der Bürgerstraße und in Dornach wählte ein Mann dieselben Worte: „Wenn ihr mich nicht erwischt, dann sprenge ich morgen um 13 Uhr den Bahnhof in die Luft.“ Als Nachsatz folgte eine Beleidigung.

Die offensichtliche Bombendrohung zog weitreichende Ermittlungen nach sich: Die Polizei führte eine Standortpeilung des Mobiltelefons, mit dessen Rufnummer die Drohungen erfolgten, durch. Wenig später war klar: Der Anrufer befindet sich in Traun (Bezirk Linz-Land).

„Ich schick dir die Polizei“

Kurz darauf standen das Spezialkommando Cobra und der Verfassungsschutz vor der Tür einer Wohnung, in der ein 16-Jähriger mit seinen Eltern lebt.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Linz angeordneten Hausdurchsuchung wurden Handy und Laptop des Jugendlichen sichergestellt. Ein auf Sprengstoff spezialisierter Polizeihund schlug indessen nicht an. Ein Bombendroher wollte der 16-Jährige bei seiner Einvernahme allerdings nicht sein. Er sei selbst von dem massiven Polizeiaufgebot überrascht gewesen. Seine Erklärung überraschte wiederum die Ermittler: Der 16-Jährige gab an, über eine App, bei der ausschließlich Sprachnachrichten verschickt werden, Kontakt mit einem Unbekannten gehabt zu haben. Dieser habe gedroht, die Polizei zur Wohnung des 16-Jährigen zu schicken. Der junge Trauner habe gefragt, wie er sich das vorstelle, und bekam als Antwort: „Über deine Telefonnummer“. Diese Sprachnachricht spielte er auch den Ermittlern vor. Die Rufdatenauswertung, die gestern durchgeführt wurde, bestätigte die Version des 16-Jährigen. Demnach habe er mehr als eine Stunde vor den Drohanrufen zuletzt telefoniert. Die Polizei ermittelt weiter.