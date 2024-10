Bombendrohung gegen Linzer Otto-Glöckel-Schule

Die Drohung ist gegen Freitagmittag per Mail an die Landespolizeidirektion eingegangen. Sie richtet sich gegen die Otto-Glöckel-Schule.

Die Drohung ist eine weitere in der Serie, die aktuell Ermittler beschäftigt. Bisher waren Bahnhöfe in Graz, Linz, Salzburg, St. Pölten, Klagenfurt, Bregenz und Innsbruck zum Opfer geworden. Die Drohungen gehen jeweils an die Polizeidirektionen der Bundesländer ein, die Durchsuchungen verliefen bisher immer negativ. Es wird von einem Täter ausgegangen.

