"Börsespiel ist eine gute Möglichkeit, Finanzwissen der Schüler zu steigern"

Nicht weniger als 155 Schulklassen nehmen heuer – neben 7000 privaten Mitspielern – am Börsespiel von OÖNachrichten und Raiffeisen Oberösterreich teil. Unter den besten drei liegt derzeit eine Schulklasse aus Linz: Die 4AHME-Klasse der HTL Paul-Hahn-Straße hat sich mit ihren Börsenaktivitäten auf den dritten Platz gehievt, hinter der 4DE der HLW Ried und der Firi1 der Handelsakademie Vöcklabruck.

Beim Börsespiel haben die Teilnehmer die Aufgabe, acht Wochen lang mit Wertpapieren fiktiv zu handeln. Wer in dieser Zeit den höchsten Gewinn einfährt, hat gewonnen. Ziel ist es, Erfahrungen mit Wertpapieren zu machen, ohne ein Risiko einzugehen. Das Spiel läuft noch bis 27. November.

Betreut werden die erfolgreichen Linzer Schüler von ihren Professorinnen Anja Weiermann und Judith Schreibmüller. Was ist das Geheimnis des Erfolgs der Klasse? "Wir haben Aktien eines amerikanischen Pharmakonzerns gekauft, dessen neues Alzheimer-Medikament vor kurzem von der US-Gesundheitsbehörde zugelassen wurde", berichtet Schreibmüller. "Daraufhin ging der Kurs an der Börse rasant in die Höhe."

Wertvolle Erfahrungen

Weniger Glück hatten die Linzer Schüler allerdings mit einem zweiten Pharmakonzern. Bei einem seiner Medikamente tauchten massive gesundheitliche Beschwerden von Nutzern auf. "Das Börsespiel vermittelt den Schülern wertvolle Erfahrungen", sagt Schreibmüller. Jeden Tag sprechen Schüler und Lehrer über die aktuellen Entwicklungen an der Börse und auch darüber, wie sich die aktuellen Handelskonflikte der Großmächte auf die Wirtschaft auswirken.

Insgesamt macht die HTL mit zwölf Klassen mit. Einer der Schüler, Karim Rahme, liegt derzeit in der Schülerwertung auf dem zweiten Platz. Auch in den vergangenen Jahren war die Schule erfolgreich: Sie belegte mehrmals Plätze in den Top Drei.

Direktor Norbert Ramaseder legt großen Wert darauf, dass seine Schüler beim Börsespiel von OÖNachrichten und Raiffeisenbank mitmachen: "Viele Schüler wissen im Bereich Finanzen zu wenig", sagt der Schulleiter. "Das Börsespiel ist eine gute Möglichkeit, das Wissen der Schüler in diesem Bereich zu steigern."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.