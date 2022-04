"Blühendes Linz" sucht die schönsten Gärten

Der Wettbewerb "Blühendes Linz" geht in die nächste Runde – und wartet mit Neuerungen auf.

So gibt es heuer neben den gewohnten Kategorien "Hausgarten", "Fenster und Balkon" und "Öffentlicher Raum" erstmals auch im Bereich "Dachgarten und Fassadenbegrünung" eine Wertung.

Der Grund? Die große klimatische Wirksamkeit solcher Dach- und Fassadenbegrünung. Diese würden neben Baumpflanzungen zu den wirksamsten Mitteln zur Reduzierung und Vermeidung von Hitzeinseln im Stadtgebiet zählen, hieß es bei der gestrigen Pressekonferenz.

Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) war es wichtig zu betonen: "Auch der kleinste Garten bietet ungeahnte Möglichkeiten. Schon mit einem Kisterl auf der Fensterbank kann man einen Beitrag zur Belebung unserer Stadtökologie und für die Artenvielfalt leisten." Auch heuer steht das Thema "Stadt-Garten zum Schmecken" weiter im Mittelpunkt. "Garteln ist gerade bei den Jungen populär, auch weil viele selber etwas ernten möchten", sagt dazu Biogärtner Karl Ploberger, der an der Spitze der Fachjury des Wettbewerbes steht.

Bis 31. Juli können begeisterte Gärtner (mitmachen kann jeder interessierte Linzer) an der Aktion teilnehmen, die besten zehn Einreichungen pro Kategorie erhalten Sachpreise (Pflanzengutscheine der Stadtgärtnerei, Jahreskarte für den Botanischen Garten etc.). Als erster Preis in jeder Kategorie winkt eine eintägige Gartenreise.

Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es online unter bluehendes.linz.at