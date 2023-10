 Blonder Engel  gratulierte zum  neuen Schulzweig

Denn Felix "Blonder Engel" Schobesberger hatte es sich nicht nehmen lassen, zur Eröffnung des Dialogcenters und damit zum Start des neuen Schulzweiges "Digitalisierung & Robotik" in den Festsaal seiner alten Schule zu kommen. Ehe er mit zwei Liedern unterhielt, erinnerte er sich an die acht Jahre, die er von Bäck in Deutsch unterrichtet wurde. "Wir haben sehr viel gelesen, und ich war einer der wenigen, die damals im Fach ,Neue Medien‘ maturiert haben", sagte der Linzer.

Zuvor gratulierten viele Redner, die meisten in Videobotschaften, zur Vorreiterrolle. Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung OÖ und zusammen mit Fadinger-Absolvent Gerhard Stürmer ein treibender Motor für den neuen Schulzweig, sprach von einem Pilotprojekt, das hoffentlich viele Nachahmer finden werde. Man brauche Generalisten mit einem Gesamtverständnis für die Wirtschaft.

Übrigens: Das Interesse am neuen Schulzweig ließ die Gesamtschülerzahlen wieder auf knapp über 500 steigen. (rgr)

