Blitzschlag macht Neu-Verkabelung rund um See nötig

Rund um den Pichlinger See wird derzeit viel gegraben.

Dahinter steckt aber etwas ganz Banales: Die Notrufsäulen rund um den See benötigen eine Neu-Verkabelung, wie Susanne Gillhofer, Sprecherin der Linz AG, auf OÖN-Anfrage erklärte. Schuld daran trägt ein Unwetter mit Blitzschlag, das Teile der Verkabelung beschädigt hat. Die Erneuerung der Verkabelung macht auch Erdarbeiten notwendig, die im Moment auffällige Spuren im Naherholungsgebiet am See hinterlassen.