Blaue Bilanz über fünf Jahre in der Stadtregierung

Seit er 2015 die Zuständigkeit für Infrastruktur, Planung und Wohnen übernommen habe, sei in Linz "der größte Mobilitätssprung der letzten Jahrzehnte gelungen", sagte Vizebürgermeister Markus Hein und nannte in diesem Zusammenhang die Errichtung der A7-Bypassbrücken, den Fortschritt beim Bau der Neuen Donaubrücke und der Westringbrücke samt ersten Tunnelarbeiten.

Bei der Stadtplanung hob Hein die Einführung der städtischen Kommission hervor. "Damit gibt die Stadt vor, welche Gebiete wie entwickelt werden sollen, und nicht Investoren mit ihren Ideen."

Finanzierung der Stadtbahn

Viel gelungen sei auch beim öffentlichen Verkehr, wo sich Land und Stadt Linz auf den Bau einer neuen Stadtbahn geeinigt haben. Noch vor der Wahl im September 2021 müsse es gelingen, mit dem Bund eine Einigung auf deren Finanzierung zu erreichen.

Stadtrat Michael Raml (zuständig für Sicherheit und Gesundheit) erinnerte an den Einsatz seiner Fraktion für ein "sicheres Linz" und zählte in diesem Zusammenhang die Ausweitung der Kompetenzen des Ordnungsdienstes, das Alkoholverbot im Hessenpark, das sektorale Bettelverbot und das Grillverbot in St. Margarethen auf. Ein Erfolg sei auch die heurige Grippeaktion gewesen, an der sich knapp 10.000 Linzer beteiligt hatten.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at