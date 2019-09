Blau-Weiße Jungs Linz: Jung, aber erfolgreich

So jung – und trotzdem so erfolgreich: Die Blau-Weißen Jungs rocken nach dem Meistertitel in der Bezirksliga Nord auch die Landesliga Ost. Obwohl das Amateurteam des Linzer Fußball-Zweitligisten Blau-Weiß mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren antritt, liegt das Team von Trainer Robert Bartosiewicz vor dem morgigen fünften Saisonspiel daheim gegen Schwertberg (17 Uhr, Donauparkstadion) auf dem sensationellen fünften Tabellenplatz.

"Ich bin positiv überrascht", sagt Blau-Weiß-Sportchef Tino Wawra über das Auftreten der jungen Wilden in der neuen Liga. Seit Juli hat der 40-jährige Ex-Profi die sportliche Verantwortung bei den Königsblauen inne – und brachte gemeinsam mit Werner Mayer, Sportchef der zweiten Mannschaft, sowie Amateur-Trainer Bartosiewicz in den vergangenen Monaten einiges weiter. "So eng war die Zusammenarbeit zwischen Kampfmannschaft und Amateurteam noch nie", ist Wawra stolz.

Der Aufstieg in die Landesliga war für den Verein immens wichtig: "Der Abstand zu den Profis wurde dadurch kleiner. Unsere Talente können sich gegen gestandene Landesliga-Kicker beweisen. Das ist für die Entwicklung extrem wichtig." In der Vorsaison schaffte Gerhard Dombaxi den Sprung zu den Profis – mittlerweile drängen die nächsten nach: Die Youngsters um die 17-jährigen Brüder Mathias und Philipp Ablinger oder Stürmer Samir Mehmeti (22) trainieren bereits regelmäßig bei Profi-Trainer Goran Djuricin mit. Die beiden Letzteren kamen sogar zu Kurzeinsätzen in der aktuellen Saison in der zweithöchsten Spielklasse.

Gesammelte Erfahrung, die auch dem Landesliga-Team bei der Akklimatisierung in der neuen Liga helfen wird. Denn auch für die zweite Mannschaft steckt sich Wawra hohe Ziele: "In dieser Saison wollen wir in der Landesliga eine gute Rolle spielen, für die kommenden Jahre fassen wir den Aufstieg in die OÖ-Liga ins Auge."

