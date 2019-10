Blau-Weiß Linz Fans verunstalteten Tankstelle in Enns

Am Freitag-Abend hielt ein gebuchter Reisebus in Enns bei einer Tankstelle an, die zu dem Zeitpunkt jedoch bereits geschlossen war. Mehrere Anhänger von Blau-Weiß Linz sollen anschließend aus dem Bus ausgestiegen sein das Gebäude mit Graffitis beschmiert und mit Stickern verunstaltet haben. Unabhängig von der Sachbeschädigung wurde das Grundstück von den Fans mit leeren Bierdosen und anderem Müll beschmutzt.

