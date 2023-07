Black Wings holen mit GenussPabst mehr Regionalität in die VIP-Räume

Auch wenn derzeit Hochsommer ist: Der nächste Winter kommt bestimmt und damit auch wieder die Zeit für Eishockey. Abseits des Sportlichen haben die Steinbach Black Wings auch für die Zuschauer Neues zu bieten. Ab der kommenden Eishockeysaison werden die Linzer mit dem Vöcklabrucker Unternehmen "GenussPabst" zusammenarbeiten. Der regionale Speisenlieferant übernimmt die Verköstigung der VIP-Gäste bei sämtlichen Heimspielen in der Saison 2023/24.

"Für mich geht ein absoluter Traum in Erfüllung", sagt Geschäftsführer Patrick Franz Pabst. Er sei schon seit seiner Kindheit ein großer Eishockeyfan und regelmäßiger Gast in der Linz-AG- Eisarena. "Uns verbinden hungrige Teams, die in ihren Bereichen wachsen und die besten werden wollen", so Pabst zur eingegangenen Kooperation.

Mit seinem Team hat sich der GenussPabst bei der Unternehmensgründung im Vorjahr "höchster Qualität unter strengen Bedingungen" verschrieben. Den bis zu 500 VIP-Besuchern werden drei Hauptspeisen serviert, wovon eine zumindest vegetarisch sein wird. Das Angebot von Leberkäse und Würsteln bleibt erhalten, wird aber künftig ebenfalls regional über das Unternehmen aus dem Salzkammergut bezogen.

Eine erste Kostprobe der neuen Kooperation erhalten VIP-Gäste – eine Woche vor Meisterschaftsbeginn – beim Testspiel der Black Wings am 9. September gegen den DEL-Klub Straubing.

"Für uns ist es wichtig, auch in diesem Bereich einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu machen und mit innovativen Betrieben aus der Region zusammenzuarbeiten", ist auch Black-Wings-Präsident Peter Nader froh über die Partnerschaft. "Ich bin überzeugt, dass wir unser Angebot weiter ausbauen und unseren Gästen ein einzigartiges Ambiente bieten können."

Fast 700 Dauerkarten verkauft

Aktuell laufen die Gespräche mit dem Betreiber der Gastro-Stände in der Halle selbst, um auch das Angebot für die Fans außerhalb des VIP-Raumes weiter zu verbessern. In der kommenden Woche wird das Kühlsystem in der Linz-AG-Eisarena in Betrieb genommen und die Eisfläche schichtweise aufgetragen. In der letzten Juliwoche werden die Spieler in Linz erwartet. Die offizielle Auftakt-Veranstaltung für die neue Eishockey-Saison ist das erste öffentliche Eistraining am 2. August. Für die neue Saison haben die Linzer knapp 700 Dauerkarten verkauft. Sie beginnt am 15. September auswärts in Laibach, am 17. September steigt das erste Heimspiel gegen den Villacher SV.

Autor Markus Prinz

