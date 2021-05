Bitte Platz zu nehmen: Mehr Sitzgelegenheiten in der Innenstadt

Es ist eines der vielen Projekte, die im Rahmen des Corona-Investitionspakets umgesetzt werden sollen. Das Ziel der „Quartiersentwicklung in der Innenstadt“ ist klar: Die Innenstadt, sprich das Areal rund um den Hauptplatz und die Altstadt, soll ansprechender werden. Mit neuen Sitzgelegenheiten, Wasserspendern, Schattenplätzen und Klang- und Lichtinstallationen. Ein Konzept dafür wird in Kooperation mit der Linzer Kunstuniversität erarbeitet, bis Mitte Juli sollen die Ergebnisse vorliegen, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Die Umsetzung der Maßnahmen soll unmittelbar darauf folgen.

Auch die Umgestaltung des Urfahraner Jahrmarktgeländes ist ein Vorhaben, mit dem den Linzern ein attraktives Freizeit- und Naherholungsgebiet mitten in der Stadt geboten werden soll. In trockenen Tüchern ist das noch nicht: Die Diskussionen rund um die dort geplante Schiffsanlegestelle dauern weiter an, die Gespräche seien aber vielversprechend, heißt es von Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Projekte in Höhe von 60 Millionen Euro auf Schiene

65 Millionen Euro schwer ist der so genannte „Pakt für Linz“, 26 davon werden vom Bund über das Kommunale Investitionsgesetz refundiert. Mittlerweile wurden von der Stadt Linz Projekte und Sanierunge in Höhe von rund 60 Millionen Euro auf Schiene gebracht. Darunter fallen Sanierungen in Schulen und Kultureinrichtungen (wie dem Brucknerhaus), die Errichtung des Motorikpark Weikerlsee und Unterstützungen für die Wirtschaft, insbesondere für Start-ups.



Vizebürgermeister Markus Hein (FP) sprach bei der heutigen Pressekonferenz von einem „nachhaltigen“ Investitionsprogramm und strich die stabilisierende Wirkung einer florierende Bauwirtschaft für den Arbeitsmarkt hervor. Vor dem Hintergrund teurer werdendem Baumaterial sei es sinnvoll, bei Projekten schnell in die Umsetzung zu kommen, um die geplanten Finanzierungsrahmen halten zu können. Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) hob den Klimaschwerpunkt über alle Vorhaben hinweg hervor, die Investitonen in die Bildung seien welche in die Zukunft, sagt sie.