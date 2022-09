Bitte einsteigen: Unterwegs mit einem Wasserstoffbus

Ganz im Zeichen von Klima, Klimaschutz und Nachhaltigkeit stehen die Linzer "Climate Action Days". Diese gehen am 9. und 10. September über die Bühne, den Auftakt macht am Freitag ein Symposium für eine klimasoziale Stadt im Wissensturm (14 bis 18 Uhr).

Dort wird nicht nur über Klimaprojekte in der Stadt informiert, sondern auch diskutiert, welche Herausforderungen es gibt. Im Anschluss an das Symposium findet am Linzer Hauptplatz ab 18.30 Uhr die "Climate Action Night x Sciencity" statt. Neben Vorträgen und Science-Slams stehen dort auch Livemusik und ein Klima-Pub-Quiz auf dem Programm. Am Samstag (von 10 bis 17 Uhr) finden am Hauptplatz verschiedene Mitmach-Stationen, Workshop-Angebote sowie ein Näh- und Repair-Café Platz. Thematisch ist das Feld breit gefächert, vom Verkehr bis hin zur Energie.

Darüber hinaus gibt es einige Exkursionsangebote: So kann etwa die Wasserstoffpilotanlage der voestalpine besichtigt werden – als besonderes Highlight wird dorthin mit einem Wasserstoffbus gefahren. Viel zu entdecken gibt es darüber hinaus auch im Deep Space des Ars Electronica Centers genauso wie in der Baumschule der Stadt Linz.

Infos zum Programm und Anmeldungsmodalitäten gibt es online unter innovation.linz.at