Bisse, Schläge, Randale - zwei Rumänen drehten in Enns völlig durch

Der Polizeieinsatz begann am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr. Ein 33-jähriger Rumäne war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Ennser Polizei wusste in welcher Wohnung er sich aufhält und wollte ihn kontrollieren. Dabei fielen die beiden Rumänen (33 und 46 Jahre) zum ersten Mal durch ihr aggressives Verhalten auf. Nach einiger Zeit konnten die Beamten den Einsatzort verlassen, aber damit fing alles erst richtig an.

Der 33-Jährige durfte selbständig mit seinem Auto zur Polizeiinspektion Enns fahren, um die Sache mit der Aufenthaltsermittlung abzuklären. Dabei hielten die Polizisten jedoch den 33-jährigen Lenker auf, der keinen österreichischen Führerschein besitzt und auch seinen rumänischen Führerschein nicht nachweisen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Inzwischen fuhr der 46-jährigen mit dem Auto weiter, der legte dabei jedoch ein sehr auffälliges Fahrverhalten an den Tag. Als er angehalten wurde, konnten eindeutige Symptome von Drogeneinfluss festgestellt werden. Der Drogenschnelltest verlief positiv, eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der Mann - er wird angezeigt - Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden abgenommen. Doch da war noch immer nicht Schluss.

Randale in Lokal

Nach Mitternacht kam es dann zu einer gefährlichen Drohung in einem Lokal in Enns. Dabei attackierten die beiden Männer einen 46-jährigen Gast mit einem Hammer sowie mit Getränkegläser und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Ein weiterer Mann im Lokal (48) riss dem Mann den Hammer aus der Hand und verständigte die Polizei. Die beiden Rumänen verließen das Lokal, verbarrikadierten jedoch den Eingang des Lokals, sodass die Gäste nicht mehr ins Freie konnten. Vor dem Lokal beschädigten die beiden Männer noch einen Postkasten sowie ein Hausnummernschild. Die beiden wurden festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Und noch immer war nicht Schluss.

Zelle verwüstet, Polizisten gebissen

In der Verwahrungszelle zerkratzten die Festgenommenen mit ihren Ringen die Wände, wodurch diese beschädigt wurden. Den ganzen Freitag über wurden weitere Ermittlungen durchgeführt und die beiden Männer zu den Vorwürfen einvernommen. Wegen des aggressiven Verhaltens des 33-Jährigen verständigten die Beamten eine Streife der SIG (Schnelle Interventionsgruppe) als Unterstützung für die Überstellung in die Justizanstalt Linz. Beim Anlegen der Handfesseln des völlig aggressiven Festgenommenen biss er einen Beamten in die Hand. Und obwohl der Polizist Handschuhe trug, wurde er verletzt. Die beiden Männer wurden in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

Dem Vernehmen nach haben die beiden Männer bereits vor zwei Wochen einen Werkstattbesitzer in Wien niedergeschlagen, weil er für ihren alten BMW kein Pickerl mehr ausstellte.

