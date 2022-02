Bischofsvikar redet über das Nichtlustigsein

Exakt so lautet der Titel des Online-Vortrages von Bischofsvikar Johann Hintermaier am 28. Februar um 19 Uhr. Wer den Vortrag im Rahmen des Bildungsfensters der Akademie der Volkskultur erleben will, erhält den Zugangslink nach Anmeldung unter avk@ooevbw.org per Mail zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenlos.