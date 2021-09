Bis nach Urfahr stank es nach Ammoniak

Der Ausfall eines Aggregates im Bereich der Borealis am Chemiepark hatte Dienstag früh zu „einer deutlich wahrnehmbaren Emission von Ammoniak in die Atmosphäre“ geführt, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Diese Emission war auch außerhalb des Chemieparks im Stadtteil St. Magdalena (Urfahr) wahrnehmbar.

Die Betriebsfeuerwehr des Chemieparks und der Betrieb nahmen Messungen vor und konnten durch gezielte Maßnahmen weitere Emissionen unterbinden. „Die Situation ist unter Kontrolle, es besteht keine weitere Gefahr“, so die Borealis weiter. Eine Expertenkommission zur Ursachenfindung wurde vom Unternehmen sofort eingesetzt.