Bio, regional, nachhaltig: So soll der Linzer Grünmarkt einzigartig werden

Weg vom Erwartbaren und dem, was es anderswo in der Stadt schon gibt, hin zu einer neuen Schwerpunktsetzung: Das ist das Ziel von Baier für die Neuausrichtung des seit knapp 40 Jahren bestehenden Linzer Grünmarkts. Er will die Chance nutzen, dem Markt in Alt-Urfahr ein Alleinstellungsmerkmal zu geben. Deshalb gehen die Überlegungen in Richtung von Bio-Produkten, Regionalität und Nachhaltigkeit.

Zum neuen Konzept gehören auch neue Anbieter. Hier erwartet sich Bauer von Anita Moser frischen Wind. „Ich freue mich, dass ich sie dafür gewinnen konnte“, sagt Baier. Auch Moser freut sich, aktiv dabei sein zu können und will die Anliegen und Bedürfnisse der Menschen beim Neustart einfließen lassen, wie sie sagt. Denn es geht auch um die Nahversorgung der im Einzugbereich des Marktes lebenden Menschen.

Einen starren Zeitplan gibt es nicht, aber die Arbeit beginnt heute mit einer gemeinsamen Begehung des Marktareals. Über den Sommer sollte das Konzept erarbeitet werden, sodass man im Herbst mit den Vergabegesprächen für die Kojen beginnen könne. „So gesehen scheint es realistisch, dass mit Anfang 2020 der neue Grünmarkt starten wird“, so Baier.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at