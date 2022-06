Bio ist weniger gefragt: "Wir werden einen Teil unserer Hühner verkaufen"

"Die jetzige Situation beunruhigt mich schon", sagt Stefanie Thaler vom Miesenbergerhof in Leonding. Von der großen Nachfrage nach ihren Bio-Produkten wie in Corona-Hochzeiten ist nichts mehr zu spüren, ganz im Gegenteil.

Bei den Bio-Eiern würden die Umsatzeinbußen rund 15 Prozent betragen, auch beim Bio-Gemüse sei ein Rückgang zu spüren, sagt Thaler, die den Hof gemeinsam mit ihrem Mann Simon betreibt. Mit dieser Erfahrung sei sie nicht alleine, auch andere Direktvermarkter, bio wie konventionell, würden Ähnliches berichten.

Für die Bio-Bäuerin, die für die Grünen im Leondinger Gemeinderat sitzt, sind es mehrere Faktoren, die da hineinspielen: die hohe Inflation, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie die verstärkte Reiselust und die vermehrten Gastronomiebesuche. Die sinkende Nachfrage und der Rückfall auf Vor-Corona-Niveau bereitet ihr Sorgen. Die Eier der rund 1400 Hühner vom Hof werden mangels Abnehmer zum Teil an den Sozialmarkt geliefert.

Informieren und motivieren

Angesichts der Situation und der hohen Futterpreise haben sich die Thalers dazu entschieden, einen Teil ihrer Hühner zu verkaufen. Geplant ist eine Reduktion des Bestandes um rund 150 Tiere, beim Gemüse steht im Raum, weniger anzubauen.

Um auf diese Entwicklungen aufmerksam zu machen, hat Thaler mit ihrem Parteikollegen, Stadtrat Sven Schwerer, die Kampagne "Support your local farmer" gestartet. Unterstützt werden sie von den Grünen Bäuerinnen und Bauern. Mit Flyern, T-Shirts und Co. soll dabei auf die Situation der (Bio-) Bauern aufmerksam gemacht werden. Ziel sei auch, die Menschen zu motivieren, selbst aktiv zu werden und bei den lokalen Produzenten einzukaufen, sagt Schwerer. "Wertschätzung alleine ist nicht genug."

Die Bedeutung der regionalen Arbeitsplätze und die Art der Bodenbewirtschaftung gerade im Bio-Bereich müssten verstärkt vor den Vorhang geholt und in das Bewusstsein der (potenziellen) Kunden gerückt werden. Schwerer warnt auch vor den längerfristigen Folgen, die solche Umsatzeinbußen haben können. "Die Betriebe verkleinern sich schon. Das Fatalste wäre, wenn welche zusperren."

Forderungskatalog formuliert

Ihre Kampagne verbinden die Stadtpolitiker mit einem Forderungskatalog und dem Ruf nach "Maßnahmen, die die Situation allgemein verbessern können".

Darauf zu finden ist der Appell für eine Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie, genauso wie der Wunsch, dass in Supermärkten österreichische Produkte verstärkt angeboten und prominenter platziert werden. Gerade in der Gastronomie gebe es darüber hinaus bei der Verwendung von lokalen Produkten "viel Luft nach oben". Ein weiterer Punkt auf der Agenda: ein eigenes Schulfach, im Zeichen des Klimawandels und der Bedeutung einer lokalen Lebensmittelproduktion, auch mit Blick auf den ökologischen Fußabdruck. (jp)