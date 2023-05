Bio-Hanfbauer aus Pasching geht "mit gutem Gewissen" aufs Feld

Am Anfang haben die Paschinger erst mal gerochen, um nicht zu sagen, die Nase gerümpft. Denn vom sechs Hektar großen Feld ist der Geruch direkt in den Ort reingezogen, vor allem am Morgen, wenn es noch feucht war. Die Rede ist von Hanf, damals noch weitgehend neu in Pasching. Wobei "damals" relativ ist: Eigentlich ist es erst drei Jahre her, seit Jakob Kirchmayr mit sieben anderen Landwirten eine Genossenschaft gegründet hat, um Hanf für die CBD-Produktion anzubauen.