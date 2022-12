Bio-Bauernmarkt in der solarCity feiert fünfjähriges Bestehen

Zweimal im Monat kann man auf dem Lunaplatz in der solarCity Bio-Produkte direkt vom Bauern kaufen. Viele Kunden kommen aus Pichling, der Markt hat sich aber auch darüber hinaus einen Namen gemacht. Besonders in der Corona-Zeit erlebte er einen großen Aufschwung, weil die Menschen das qualitätsvolle Angebot und die einfache Erreichbarkeit geschätzt haben. Nun spüren die Beschicker aber die Folgen der Teuerung. Zwar sind die Lebensmittel im Gegensatz zu Supermärkten nicht teurer geworden, die Menschen schauen aber mehr aufs Geld und das hat den jahrelangen Bio-Trend abgebremst.

Anfänge reichen sieben Jahre zurück

Trotzdem wurde das fünfjährige Jubiläum des Bauernmarktes gestern gefeiert. "Wir sind sehr stolz darauf, dass es unseren Bio-Bauernmarkt nun seit fünf Jahren in dieser vielfältigen Form gibt", sagt Martina Maier von der "Interessengemeinschaft solarCity" (IG). Bürgermeister Klaus Luger (SP) und die für Märkte zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer schauten vorbei und tauschten sich mit Beschickern und Vertretern der IG aus. Die Anfänge des Bio-Bauernmarktes reichen sogar schon sieben Jahre zurück. 2015 hatte eine private Initiative Bauern auf den Lunaplatz gebracht, allerdings nur zweimal im Jahr. Die 2017 gegründete IG solarCity hat dann übernommen und den Markt zu dem gemacht was er heute ist: Bis zu elf Bauern bieten heute ihre Waren an. Das Angebot reicht von klassischen Waren, wie Brot, Käse oder Wurst bis zu eher exotischen Schmankerln, wie Büffelsalami oder Straußeneier.

