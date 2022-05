Bindermichl-Tunnel am Sonntagmorgen gesperrt

Am Morgen des 15. Mai üben Asfinag, Feuerwehren, Rettung und Polizei ein Unfallszenario in der Tunnelröhre Richtung Freistadt. Die Sperre ist aber in beiden Fahrtrichtungen erforderlich, teilte die Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der Verkehr wird während der vierstündigen Übung zwischen den Anschlussstellen Salzburger- und Wienerstraße umgeleitet.