Lentia in Urfahr: Billa Plus und Le Burger sperren im September auf

Im Lentia in Urfahr sind seit Monaten die Handwerker im Einsatz. Über lange Zeit waren zwei Rolltreppen gesperrt, ebenso WC-Anlagen. Die Filiale von Billa Plus wird seit Mitte Februar umgebaut – zudem kommt ein neues Speiselokal, das "Le Burger".

Vor Letzterem, das sich über zwei Geschoße erstreckt und eine Gesamtfläche von 420 Quadratmetern hat, stand über lange Zeit das Schild "Eröffnung im Herbst". Wann genau, wurde nun bekannt gegeben, nämlich am 12. September. Der Wiener Gastronomiebetrieb, der von Thomas Tauber und dessen Sohn Lukas geführt wird, öffnet in Linz die dritte Filiale in Oberösterreich – nach Pasching und Gmunden. Derzeit werden die 30 Mitarbeiter, die im Lentia beginnen, eingeschult. Geöffnet wird um 11.11 Uhr, und die ersten 111 Besucher bekommen je einen 20-Euro-Gutschein.

Billa Plus eröffnet am 26. September

Auch bei Billa Plus gibt es ein Wiedereröffnungsdatum – und zwar den 26. September. Auf einer Verkaufsfläche von 2667 Quadratmetern wird es auch wieder die Marktküche geben – diese bietet auf 170 Quadratmetern 73 Menschen Platz. Bis dahin werden auch wieder sämtliche Toiletten im Lentia zugänglich sein.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf

