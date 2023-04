Bilder einer Reise mit zwei Sichtweisen

"Endlich können wir unsere Bilder aus Israel auch groß an den Wänden zeigen", sagt Sabine Kneidinger und meint damit jene Ausstellung, die am 20. April ab 19 Uhr in der TschicK.Galerie der Prager Fotoschule in der Tabakfabrik eröffnet wird.

Die Linzer Fotografin war mit ihrem deutschen Kollegen Frank Niedertubbesing unterwegs, woraus vor zwei Jahren ein Bildband entstand, der den treffenden Titel "Treffen wir uns in der Mitte" trägt (die OÖN berichteten). Eine gemeinsame Reise durch Teile von Israel und Palästina ergab unterschiedliche Eindrücke, die in den Fotos dokumentiert wurden. Der Bildband wurde in Eigenregie verlegt und durch eine Crowdfunding-Kampagne zumindest teilweise vorfinanziert.

Das Besondere: Obwohl die beiden während ihrer zehntägigen Fototour zur selben Zeit am selben Ort waren, erzählen ihre Bilder auf ganz unterschiedliche Art und Weise von den "Begegnungen" und "Bewegungen" in Israel und in Palästina. Die Bilder wurden mit begleitenden Texten von Niedertubessing und Kneidinger ergänzt, um die erlebte Vielfalt und auch die Zwiespältigkeit des Landes und der Leute zu verdeutlichen.

Niederubessing, der vor allem auf Begegnungen aus war, erinnert sich: "Ich fand es faszinierend, ein Bild zu machen und trotzdem das Gefühl zu haben, dass da in so einem ganz kleinen Moment irgendetwas zwischen mir und den Fotografierten passiert ist.”

Wüstenbild in Israel Bild: Sabine Kneidinger

Kneidinger, die normalerweise auf Porträtfotografie spezialisiert ist, hat auch ihre eigene Erfahrung aus der Reise mit nach Hause genommen. "Es ist erstaunlich, wie viele Landschafts- und Architekturaufnahmen ich aus Israel mitgebracht habe - und das, obwohl ich 'People'-Fotografin bin. Vermutlich spiegelt das meine innere Zerrissenheit während der Reise am besten wider.”

Die Bilder einer besonderen Reise sind bis 18. Juni zu sehen.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber