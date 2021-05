Biber verirrte sich auf Linzer Spielplatz

Ein Spaziergänger wurde um 16.30 Uhr durch seinen bellenden Hund auf das Tier im Gebüsch aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Die Berufsfeuerwehr brachte den verirrten Biber in einer Transportbox zum Traunufer in Kleinmünchen und ließ ihn frei, berichtete die Polizei am Montag.

Zu einem ähnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenzersdorf in der Vorwoche gerufen. Ein Biber hatte sich in eine Tiefgarage im Ortsgebiet verirrt. Mit einem speziellen Tierrettungskäfig konnte der Nager schonend eingefangen und anschließend in freier Natur wieder ausgelassen werden.

Auf Facebook sorgte ein Posting der Einsatzkräfte für Erheiterung. "Bei der Befragung durch die Exekutive stellte sich heraus, dass der Biber (er hatte sich zeitweilig versucht als Bisamratte auszugeben) kein gültiges Ticket für die Tiefgarage hatte. Da er den Anweisungen der Exekutive nicht Folge leistete und sich vehement auf seine Artenschutzrechte berief, wurde die Feuerwehr zur schonenden Umsiedelung des Nagers gerufen", hieß es dort.