Bezirksjägermeister: "Wir jagen nicht nur per Gaudi"

Rund 450 Jäger und nichtjagende Ehrengäste kamen vergangenen Samstag im Hörschinger Kultur- und Seminarzentrum zur Vollversammlung der Jägerschaft der Bezirke Linz-Stadt und Linz-Land zusammen. Mehr zum Thema: Das neue Jagdjahr startet am 1. April mit einem neuen Gesetz Für Christian Pfistermüller war es ein besonderer Tag. Der 63-Jährige aus Neuhofen an der Krems wurde zum dritten Mal in Folge zum Bezirksjägermeister gewählt. Auf ihn warten große Herausforderungen, allen voran muss das im