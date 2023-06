Bewegung im Alltag: "Übung macht sicher"

Jeden Dienstag von 9 bis 10 Uhr bietet Christian Fessl den Nordic-Walking-Treff mit Bewegungsübungen an.

"Am Dienstag, wenn Sie mit uns eine Stunde mitgehen und ein paar Übungen machen wollen, Sie sind jederzeit herzlich willkommen." Christian Fessl wirbt praktisch im Vorbeigehen potenzielle Kundschaft an. Der 43-jährige Sportwissenschafter hat fünf Teilnehmerinnen im Schlepptau, mit denen er, wie jeden Dienstag seit September des Vorjahres, vom Treffpunkt Apotheke in der Wohnanlage "Grüne Mitte" eine Runde durch den Stadtteil dreht.