Bewaffneter Überfall in Linz: Täter auf der Flucht

Es war am Freitag um 11:45 Uhr, als ein dunkel gekleideter Mann die Trafik betrat, die Angestellte mit einer silbernen Pistole bedrohte und Geld forderte. Mitsamt der Beute ergriff der etwa 180 Zentimeter große und schlanke Täter zu Fuß die Flucht. Eine Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

1000 Euro für Hinweise

Für Hinweise, welche zur Ergreifung des Täters führen, wurde von der Wirtschaftskammer Oberösterreich ein Betrag von 1.000 Euro ausgelobt. Das Landeskriminalamt bittet um Mithilfe unter der Telefonnummer 059133 40 3333.

Fahndung nach Räuber im Innviertel

Nach einen flüchtigen Räuber wird derzeit auch im Innviertel gesucht: Nach einem Überfall auf die Ecodrom-Tankstelle in Braunau am Mittwochabend veröffentlichte die Polizei am Freitag Fotos aus der Überwachungskamera. Auch in diesem Fall winken 1000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise.

