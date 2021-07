Bewaffneter Teenager überfiel Linzer Waffengeschäft

Drei Minuten vor Ladenschluss, um 17:57 Uhr, betrat der bewaffnete Mann das Waffengeschäft in Linz, bedrohte den Angestellten mit einem Revolver und forderte Waffen. Mit 40 Waffen und zahlreicher Munition flüchtete der Täter zu Fuß in einen angrenzenden Wohnkomplex. Die Polizei war kurz danach am Tatort. Dort bekamen sie von Zeugen wichtige Hinweise. Die Beamten folgten dem Täter zu Fuß, dieser versuchte noch sich in einem Müllraum zu verstecken. Doch die Polizisten spürten ihn dort auf. Er ließ seinen Revolver fallen und ergab sich. Keine zehn Minuten nach dem Überfall war der 17-jährige Bursch verhaftet. Die Ermittlungen laufen noch.