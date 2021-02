Bewährtes Konzept, neue Partner: So will das Exxtrablatt wieder durchstarten

Das Exxtrablatt auf der Spittelwiese ist eine Institution im gastronomischen Linz – und im Moment wie alle anderen Lokale coronabedingt zum Nichtstun verurteilt. Doch hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Wochen und Monaten viel gearbeitet – an der Einrichtung, an der Ausrichtung und an der Zukunft. Denn nach der Insolvenz von Hari Duringer stand das Exxtrablatt vor dem Aus.