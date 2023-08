Betrunkenes Unfallopfer ging auf seine Helfer los

Das Opfer wurde in das Klinikum Wels/Grieskirchen gebracht.

Der laut Polizei stark alkoholisierte Mann war gegen 7:15 Uhr gemeinsam mit seiner Freundin zu Fuß auf dem Weg in Richtung Kematen an der Krems. Wohl aufgrund seiner Trunkenheit stolperte der 27-Jährige und stürzte vom Gehsteig auf die B139, wo er von einem Pkw, gelenkt von einer 23-Jährigen, erfasst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er zur Seite geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.

Die beiden Frauen leisteten sofort erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Trotz seiner schweren Verletzungen verhielt sich der 27-Jährige gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Er verweigerte eine medizinische Behandlung, schrie und schlug um sich. Dabei traf er auch seine Freundin im Gesicht. Die 25-Jährige wurde nicht verletzt.

Ab diesem Vorfall verhielt sich der junge Mann ruhig und kooperativ. Er wurde von der Rettung in das Klinikum Wels/Grieskirchen gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden, die Lenkerin wurde nicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

