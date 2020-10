Betrunkener stahl Moped vor Lokal: "Kommunikation war nicht mehr möglich"

Der Transporter wurde noch nicht gefunden, teilte die Polizei-Pressestelle am Freitag mit.

Der kuriose Vorfall hatte sich am Vorabend bei einem Lokal in Haid (Bezirk Linz-Land) ereignet. Bevor der 43-Jährige die Bar betrat, war ihm ein Moped aufgefallen. Er montierte die Kennzeichentafeln ab und steckte sie in seine Jackentasche, um die Tafeln dann stolz einem Lokalgast zu präsentieren. Nachdem der 43-Jährige reichlich Alkohol getrunken hatte, verließ er das Lokal gegen 21.30 Uhr. Wenige Minuten später kehrte er zurück - mit einem Transporter. Lokalgäste konnten beobachten, wie ihm eine Frau beim Verladen des Mopeds half. Daraufhin fuhr der Dieb mit dem Transporter davon.

Als der 45-jährige Mopedbesitzer eine halbe Stunde später zum Lokal kam, bemerkte er den Diebstahl. Er schaltete die Polizei ein, die vergeblich nach dem Transporter fahndete. Gegen 23.30 Uhr läuteten die Beamten schließlich an der Wohnungstür des 43-Jährigen in Haid. Dessen Ehefrau öffnete die Tür, ihr Mann war "augenscheinlich alkoholisiert", so die Polizei. Einen Alkotest verweigerte er.

Wo sich das Moped nun befindet, konnte nicht geklärt werden. Eine Kommunikation mit dem Dieb sei am späten Donnerstagabend nicht mehr möglich gewesen. Die Ermittlungen laufen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.