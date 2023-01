Betrunkener stach mit Messer auf Zeugen ein

Der Tatverdächtige wurde von einem 37-jährigen Chinesen aus Linz beobachtet, wie er einen Reifen eines LKWs zerstach, schilderte die Polizei. Als er den unliebsamen Zeugen bemerkte, ging er mit dem Messer auf ihn los und stach einmal auf ihn ein. Danach flüchtete er. Der verletzte 37-Jährige alarmierte sofort die Polizei. Diese konnte den Verdächtigen kurz darauf festnehmen, der Zeuge identifizierte ihn. Seine Schnittwunde musste ambulant behandelt werden.

Der 60-Jährige gab am Donnerstag an, dass er stark betrunken war und sich an seine Taten nicht mehr erinnern könne. Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.