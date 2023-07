Betrunkener Rumäne flüchtete vor Polizei

Bereits beim Ausparken kollidierte er mit einem geparkten Pkw, am Parkplatz gelagerten Dachziegeln, der Hauswand, einer Hecke und einem Verkehrszeichen. Dadurch wurde sein Fahrzeug rundherum beschädigt.

Durch den mehrere Minuten andauernden Lärm wurde ein Anrainer geweckt, der die Polizei verständigte.

Die Polizeistreife konnte das stark beschädigte Fahrzeug im Gemeindegebiet von Allhaming wahrnehmen und nahm die Verfolgung auf. Nachdem am Streifenwagen Blaulicht und Folgetonhorn eingeschaltet wurden, um den Lenker des Fahrzeuges zum Anhalten zu bewegen, beschleunigte dieser sein Fahrzeug. Nach etwa 900 Metern hielt der 22-Jährige das Fahrzeug bei einer Kreuzung an. Dort konnte sich die Streife vor das Fahrzeug positionieren und den Rumänen an der Weiterfahrt hindern.

Dieser wurde von den Beamten mehrmals aufgefordert den Motor abzustellen und auszusteigen. Dem kam er nicht nach, sondern wollte die Fahrt fortsetzen zu wollen. Deshalb wurde er von den Beamten aus dem Fahrzeug geholt. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der BH Linz-Land angezeigt.

