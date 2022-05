Betrunkener Motorradfahrer bei Überholmanöver verletzt

Mit einen schweren Unfall hat die Woche für einen 57-jährigen Linzer begonnen: Der alkoholisierte Mann war am Montag gegen 7 Uhr mit seinem Motorrad auf der B139 im Gemeindegebiet von Haid mit einem Pkw kollidiert und hatte sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.

Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung der B139 mit der Salzburgerstraße. Ein Pkw-Lenker, der vor dem Biker fuhr, hatte seinen Wagen im Kolonnenverkehr abgebremst, um einem Fahrzeug im Querverkehr das abbiegen zu ermöglichen. Just in diesem Augenblick überholte der Motorradfahrer und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw.

Führerschein abgenommen

Der verletzte Linzer wurde in das Unfallkrankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei dem Mann ergab 1,02 Promille. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Am vergangenen Wochenende war es auf Oberösterreichs Straßen zu einer Reihe von schweren Motorradunfällen gekommen:

Lokalisierung: Der Unfall passierte an der Kreuzung der B139 mit der Salzburger Straße