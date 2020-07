Betrunkener Lenker rollte rückwärts gegen Auto

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am Freitagmorgen gegen 8.35 Uhr in Neuhofen sein Auto am Marktplatz Richtung Kreuzung mit der B 139. An der Haltelinie stoppte er sein Auto, rollte aber dann rückwärts gegen das Auto einer 55-Jährigen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der Führerschein wurde dem 65-jährigen Alkolenker abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.