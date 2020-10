Betrunkener Führerscheinneuling überschlug sich mit Pkw

Der Probeführerscheinbesitzer war gegen 0:35 Uhr in Richtung Neuhofen an der Krems unterwegs, als er auf das rechte Straßenbankett geriet und von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich mehrmals, bevor er in einem angrenzenden Feld schwer beschädigt zum Stillstand kam.

Der 25-Jährige kletterte durch ein Fenster ins Freie und befreite seinen 17-jährigen Beifahrer aus dem Wrack. Der Jugendliche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH nach Linz gebracht. Ein Alkotest bei dem 25-Jährigen ergab einen Wert von 0,64 Promille, teilte die Polizei am Samstag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.