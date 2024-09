Betrunkener Fahrschüler landete mit Auto in Bachbett

Gegen 7 Uhr wurde eine Polizeistreife in den Leondinger Ortsteil Reith gerufen. Feuerwehr und ein Abschleppdienst waren da bereits am Unfallort. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war zuvor in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen seiner Mutter in ein Bachbett gestürzt. Dort war das Auto an einem Baumstamm hängengeblieben. Der Jugendliche, der gerade die L17-Ausbildung absolviert, blieb zum Glück unverletzt.

Der Alkotest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Den Pkw hatte der 17-Jährige nach einer Zechtour ohne das Wissen seiner Mutter in Betrieb genommen. Nach dem Unfall verständigte er zunächst nur den Abschleppdienst und seine Mutter. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

