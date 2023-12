Betrunkener Autofahrer kippte auf Tankstelle in Traun 2 Mal um

Der 58-jährige Linzer stand kurz vor Mitternacht mit seinem Wagen bei den Zapfsäulen und versuchte den rechten Vorderreifen mit Pressluft aufzupumpen. Wegen der augenscheinlich hohen Alkoholisierung sei er bereits zwei Mal umgeflogen, so die Tankstellenmitarbeiterin. Eine Polizeistreife rückte an und überraschte den stark alkoholisierten Lenker noch im Fahrzeug sitzend. Bei der Befragung gab er an, dass er über die Wiener Straße zu seiner Wohnung nach Linz fahren wolle. Die Beamten machten mit dem Lenker einen Alko-Vortest. Das Ergebnis: 2,10 Promille Alkohol im Blut. Was folgte ist klar: Die diensthabende Polizeiärztin attestierte die Fahruntauglichkeit des Lenkers. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgenommen. Anzeigen folgen.

