Betrunken und bekifft: Linzer (18) flüchtete mit gestohlenem Auto vor Polizei

Den Kastenwagen hatte der junge Mann am selben Tag in der Gesellenhausstraße in Linz in Betrieb genommen. Bei der anschließenden Spritztour verursachte er in Traun einen Unfall mit Sachschaden, fuhr jedoch unbeirrt Richtung Trauner Kreuzung weiter. Eine Polizeistreife, die ihn dort abpasste, konnte ihn nicht zum Anhalten bewegen. Bei der weiteren Flucht prallte der 18-Jährige mit dem gestohlenem Pkw bei der „Alten Trauner Kreuzung“ – zwischen der Wiener Straße und der Kürnbergstraße – gegen eine Ampel. Die Polizei nahm die Verfolgung mit Folgetonhorn und Blaulicht auf.

Als der Alko- und Drogenlenker, der 0,88 Promille und THC intus hatte, in der Anzengruberstraße im Linzer Stadtgebiet aus unbekannten Gründen nicht mehr weiterfahren konnte, stieg er aus dem Wagen und lief davon. Wenig später endete die rund 20-minütige Flucht. Der Jugendliche wurde nach der Festnahme ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Erst dort stellte sich heraus, dass der VW Caddy samt Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 18-Jährige hatte zudem ein gestohlenes Klimaticket bei sich. Er wird mehrfach angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.