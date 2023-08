Betrunken und auf Drogen: Motorradlenker fuhr 50 km/h zu schnell

Mehrere Anzeigen hat ein 28-jähriger Linzer zu erwarten: Der junge Mann war am späten Dienstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der B139 von Leonding kommend in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Unmittelbar nach der Ortstafel raste er an einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung vorbei. Die Messgeräte der Beamten zeigten eine Geschwindigkeit von 101 km/h – erlaubt waren 50.

Der Raser wurde angehalten und zum Alko-Test gebeten. Dieser ergab einen Wert von 0,68 Promille. Zudem verlief ein Urintest positiv auf THC. Ein Polizeiarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest. Der 28-Jährige ist seinen Führerschein vorläufig los, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Es war nicht der einzige Führerschein, den die Beamte am Dienstag abnahmen: Ein weiterer Drogen-Lenker musste seine Lenkberechtigung abgeben. Einem Motorradlenker wurde zudem sein Kennzeichen abgenommen, weil eine Lärmmessung einen erhöhten Wert ergeben hatte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.