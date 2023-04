Betrunken gegen Ampel in der Wiener Straße gekracht

Polizeieinsatz in Linz (Symbolbild)

Eine fahrerflüchtige Alko-Lenkerin hat die Linzer Polizei in der Nacht auf Donnerstag ausgeforscht. Die 34-Jährige war gegen 1.45 Uhr in der Wiener Straße unterwegs, als sie mit dem Pkw gegen eine Ampel krachte. Dann stellte sie den in Mitleidenschaft gezogenen Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz ab. Auch die Ampel war schwer beschädigt worden. Mehrere Polizeistreifen suchten nach der Verursacherin, und hatten schließlich Erfolg. Sie konnten die Bulgarin, die 1,4 Promille im Blut hatte, ausfindig machen. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben, es kommen noch mehrere Anzeigen auf sie zu.

