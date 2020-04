Mit Hochdruck werde an der Abarbeitung tausender Anträge auf Kurzarbeit gearbeitet, sagt die Leiterin des Linzer AMS, Elisabeth Wolfsegger, im Interview mit den OÖNachrichten. In ihrem Haus werde mehr oder weniger rund um die Uhr gearbeitet, "Licht am Ende des Tunnels" sei zu sehen.